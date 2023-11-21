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Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi, artık Çin’de de tanıtılıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin ülkenin en önemli turizm şehirlerinden Gulin’le kardeş kent oluşunun 10’uncu yılı dolayısıyla oluşturan Gulin-Muratpaşa Dostluk Otobüsü’nde yıl boyu yaşayan antik kentin tanıtım filmleri gösterilecek.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gulin Belediyesi’yle kardeş kent oluşunun 10’uncu yıldönümü vesilesiyle davet edildiği Çin-ASEAN Belediye Başkanları Forumu kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Başkan Uysal, bu kapsamda, kardeş kent ilişkilerinin 10’uncu yılı anısına Gulin-Muratpaşa Dostluk Otobüsü’nün toplu ulaşımda sefere başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Antalya’nın doğa harikası falez sahil bandı ve Kaleiçi fotoğraflarıyla kaplanan otobüste yıl boyu Kaleiçi’nin tanıtım filmleri de gösterilecek.

‘ANTİK KENTLER ARKADAŞLIĞI’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,bu yıl 26-29 Ekim tarihlerinde 8’incisi düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nde gerçekleşen forumda, tarihi ve kültürel miras alanlarına sahip kentleri ‘Antik kentler arkadaşlığı’ altında bir araya gelmeye davet etmişti. Uysal,bu kavram etrafında başlayacak dayanışmayla kentlerin tanıtımınındünyanın dört bir yanında tüm yıla yayacağına dikkat çekmişti.