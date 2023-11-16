Tahmini Okuma Süresi: dakika

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, artık her cumartesi ‘Komşu Sofrası’ kuruyor. Başkan Ümit Uysal, belediyenin aşevince pişirilen 3 çeşit yemeğin Komşu Sofrası’ndan kent sakinlerine ikram edileceğini söyledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa'da aşevi, evde bakım ve sağlık hizmetleri, yardımlar, eğitim bursları, yaşlılara ve engellilere dönük hizmetler, meslek edindirme kursları gibi sosyal belediyecilik hizmetlerini ‘hak temelli yaklaşım’la farklı bir noktaya taşıyan yerel belediye, şimdi de 'Komşu Sofraları' kuruyor.

Başkan Uysal, ilk Komşu Sofralarının Sedir Mahallesi’nde Şehit Diplomatlar Parkı’nda ve Cumhuriyet Mahallesi’nde Rauf Denktaş Parkı’nda açılacağını belirtti.

Her cumartesi saat 15.30’da kurulacak soflarda belediyenin aşevince hazırlanan 3 çeşit yemeğin kent sakinlerine ikram edileceğini söyledi. Komşu Sofrasında dileyen oturup yemeğini yiyebilecek, dileyen tenceresine alıp evine götürebilecek. Komşu Sofrası’nın bu cumartesi menüsünde ise mercimek çorbası, etli kuru fasulye, pilav ve turşu bulunuyor.