Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Kumluca’da anlamlı bir tören düzenlendi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA(İGFA)- Cumhuriyet Meydanı’nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kumluca İlçe Emniyet Müdürü MehmetAkbulut, Türk Polis Teşkilatı’nın halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olduğunu vurguladı. Ayrıca, emniyet teşkilatının milletin desteğiyle daha da güçleneceğini belirtti.

Programa ilçe protokolü, emniyet mensupları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kumluca’da hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.