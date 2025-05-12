DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar, Anneler Günü’nde kadına şiddete dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da destek verdi.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında kadına yönelik şiddete sert tepki gösterdi.

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın da destek verdiği açıklamada Yanar, “Kadına şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Demokrasi, cinsiyet eşitliğinden geçer. Kadınların hak ve fırsat eşitliğinden yoksun olduğu toplumlarda demokrasiden bahsedilemez” dedi.

Başkan Yanar, şiddetin fiziksel ve psikolojik yaralar açtığını, kadınların eşlerinden, ailelerinden ya da ayrıldıkları kişilerden şiddet gördüğünü belirtti.

“Şiddet, yaralama, öldürme, eğitim ve çalışma hakkından yoksun bırakma şeklinde gerçekleşiyor. Toplumsal çürümeye yol açıyor, aile kurumunu zayıflatıyor” diye konuşan Başkan Yanar, AK Parti iktidarının İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etmesiyle şiddet sarmalının önünün açıldığını vurguladı. “Kadınlar evde, işte, okulda, sokakta güvende değil" diyen Yanar, "Her gün şiddet artıyor. Adana’da 54 yaşındaki bir kadın eşi tarafından, okulda çalışan iki kız kardeş ise sabıkalı bir güvenlik görevlisi tarafından katledildi. Ülkemizde bir kadın kırımı yaşanıyor” diyerek, katillerin cezasız kaldığını, bunun da şiddeti körüklediğini öne sürdü.

Kadına şiddete 'dur' demek için toplumsal mücadelenin şart olduğunun söyleyen Şengül Yanar, "Şiddet mağduru kadınlar, sivil toplum ve devlet tarafından desteklenmeli, toplum tarafından korunmalı” çağrısında bulunarak, “DİSK Emekli-Sen olarak kadına, çocuğa, hayvana ve doğaya yönelik her türlü şiddete karşı mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır! Yaşasın kadınların birlik mücadelesi!” dedi.