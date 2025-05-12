Düzce’de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı, itfaiyenin erken müdahalesiyle alevler söndürüldü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kültür Mahallesi Mansur Bayram Caddesi’ndeki bir otoparkta, 14 ABD 064 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken motor kısmında başlayan yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.