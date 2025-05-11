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Ekip, martıyı güvenli bir şekilde kurtararak doğaya geri kazandırdı.

İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekibi, durumu fark ederek hızla harekete geçti.

İstanbul'da Bakırköy Botanik Parkı’nda mahsur kalan bir martı, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekibi tarafından kurtarıldı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Bakırköy Botanik Parkı’nda bir martı, mahsur kaldığı alanda kurtarılmayı bekledi.

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