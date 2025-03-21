21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - İlçe Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlenen etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, Daire Amirleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.Fidan dikim etkinliği, geçen yıl 9 Kasım 2024 tarihinde yangından etkilenen ormanlık alanda gerçekleştirildi. Özellikle bu alan tercih edilerek, ormanların yeniden yeşertilmesi ve doğaya katkı sağlanması hedeflendi.

Öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen fidan dikimi öncesinde, orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemler hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte Fıstık Çamı, Selvi ve Keçiboynuzu türlerinden çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, etkinliğe katkı sunan öğrencilere, protokol üyelerine, Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine ve basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Yapılan duanın ardından öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdular. Fidan dikiminden sonra toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.