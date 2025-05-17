Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlara temel işaret dili becerilerini kazandırma, işitme engellilerle daha etkili iletişim sağlama ve bu alanda tercümanlık yapmalarına fırsat sağlamak amacıyla İşaret Dili Kursu veriyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve aradaki iletişim engellerini ortadan kaldırmak için Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda yurttaşlara İşaret Dili Kursu veriyor.

Kursun içeriği

Kursiyerlere, başlıca el alfabesi, dil bilgisi kavramları, aile ve çevre, zaman terimleri, duygular, okul ve eğitim, taşıtlar, canlılar, renkler, coğrafi terimler, hukuk ve bankacılık terimleri, dini terimler, iller, ülkeler, zıt kelimeler, spor terimleri, teknoloji ve medya, matematik-ölçüler, yiyecek-içecekler, müzik aletleri, ev eşyaları, sağlık terimleri ve meslekler hakkında eğitim veriliyor.

Kurs 2 ay sürecek

25 kişinin katıldığı ve 2 aylık sürecek olan kursu başarıyla tamamlayan yurttaşlara, kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.