Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 10 gün önce özel bir şirketin elektrik hattı yatay sondaj çalışmaları sırasında Lara oteller bölgesi kanalizasyon kollektör hattında iki ayrı noktada oluşan hasarı, büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu giderdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesaisiyle yürütülen tamirat çalışmaları, sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamlandı. Zorlu sürece rağmen arıza, çevrede oluşabilecek atıksu taşkınlarının ve vatandaş mağduriyetinin önüne geçilerek kalıcı şekilde çözüldü.

ASAT yetkilileri, altyapıya zarar veren bu tür müdahalelerin önlenmesi için ilgili kurumlarla daha koordineli çalışmanın önemine dikkat çekerken, benzer durumların yaşanmaması adına gerekli bilgilendirmelerin sürdürüleceğini belirtti.