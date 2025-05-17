Yıllardır kaderine terk edilen sorunların üzerini örtmek yerine hemen çözmek için ekipleri harekete geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Altıeylül ilçesi Kabaklı Mahallesi’nde kırsal mahalle bağlantı yolunun yapımına başlandı.BALIKESİR (İGFA) - Halkçı belediyecilik anlayışıyla altyapıdan üstyapıya, tarımdan sosyal dayanışmaya kadar her alanda vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yıllardır yapımı beklenen yolların tamamlanması için ekipleri seferber etti. Başkan Akın’ın talimatlarıyla Altıeylül ilçesi Kabaklı Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekipler, 600 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki yolda çalışmalara başladı. Birinci ve ikinci kat sathi kaplama yapılacak yolun tamamlanmasının ardından kırsal mahallelerden şehir merkezine daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanacak.

MUHTARDAN AHMET AKIN’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından yol yapımının da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Kabaklı Mahallesi Muhtarı Cemile Alkan, “Bir yıl önce burada altyapı çalışması oldu. Daha önce çok işleyen bir yolumuzdu. Köyümüzün ikinci, alternatif girişi. Çok yoğun kullanılan bir yolumuz. Bayağı kötüydü. Köylümüz de kullanamıyordu. Yolumuz şimdi yapılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.