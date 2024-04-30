Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük Otağının önünde Yörük Ateşi yakıldı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Yörük kültürünün en önemli geleneklerinden biri olan Yörük Ateşi’ni, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Önceki Dönem Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca, Demokrat Parti Kumluca İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, meclis üyeleri, STK başkanları vemuhtarlar ile birlikte yaktı.

Festival kapsamında Yörük Otağı’nın önünde Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından ardından Geleneksel Yörük Ateşin yakıldı. Halk oyunları ekipleri gösterilerinin ardından 41 mahalle için ayrı ayrı kurulan Yörük çadırları ziyaret edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, çadır ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmasında, "Bugün festivalimizin en önemli günlerinden birini gerçekleştiriyoruz. Yörük kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan Yörük Ateşimizi yaktık. Hep beraber kültürümüzü yeni nesilere aktarmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Yörük Ateşi etkinliğimizi eğlenceli bir şekilde tamamlamış olduk" dedi.