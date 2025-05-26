Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart’ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralaması değişti.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, kısa sürede tüm Muratpaşa’ya yayıldı.

Nisan ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 79 bin 181 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı.

İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 103 bin 504 lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 24 milyon 839 bin 288 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 48 bin 249 liraya yükseldi.

Çevreci Komşu Kart’ta nisan ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında ise değişiklik yaşandı. 6 bin 371 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi şampiyonluğunu korurken, martta ilk üçte yer alan Yeşilbahçe ve Cumhuriyet mahallerinin yerini Meltem ve Bayındır aldı. 4 bin 282 kilogram atıkla Meltem Mahallesi ikinci sıraya, 4 bin 36 kilogram atıkla Bayındır Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIR?

Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor.