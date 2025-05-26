İzmir'de Bornova Belediyesi’nin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nden yararlanan yaş almış büyükler, tarih ve kültürle iç içe özel bir gün yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in en önemli arkeolojik alanlarından olan Yeşilova ve Yassıtepe Höyüğü’nü ziyaret eden grup, şehrin 8.500 yıllık tarihine tanıklık etti. Gezi kapsamında Ata Anı Evi de ziyaret edilerek geçmişe dair anılar tazelendi, nostalji dolu dakikalar yaşandı.

Geziye katılan Bornovalı büyükler, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) Akademi’nin de bulunduğu, kısa süre önce merhum bürokrat Zerrin Gençtürk’ün adı verilen Ek Hizmet Binası ve Şehircilik Kütüphanesi’ni de ziyaret etti. Burada Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bir araya gelen grup hem tarihi hem de belediyenin kültürel çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Başkan Eşki, yaş almış Bornovalılarla sohbet ederek onların görüş ve önerilerini dinledi. “Tarih sadece kitaplarda değil, yaşayan hafızalarda da saklıdır. Bugün burada geçmişle gelecek arasında kurduğumuz bu köprü, Bornova’ya olan bağlılığımızı pekiştiriyor. Yaş almış büyüklerimizin deneyimleri ve bilgeliği bizim en büyük hazinemiz” diyen Eşki, belediyenin kapsayıcı sosyal projelerinin önemine dikkat çekti.