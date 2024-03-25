Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dutlubahçe Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Türkiye’ye örnek olacak tablomuz var. Varlığı yokluğu paylaşmaya devam edeceğiz, İnşallah” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin her Ramazan ayında mahallelerde kurduğu iftar sofrası için bu kez adres, yaklaşık 12 bin nüfusuyla Dutlubahçe oldu.

Mahalle muhtarlığının yanında gerçekleşen iftara Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. İftarda eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş,eski Şanlıurfa Milletvekili Vedat Melik, eski Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Koç, İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından istifa ederek CHP’ye katılan Turgut Bucak da yer aldı. Dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

İftar sonrasında konuşma yapan Başkan Uysal, “Türkiye’ye örnek olacak tablomuz var. Varlığı yokluğu paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.