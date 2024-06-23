Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin, gençleri üniversite sınavına hazırlayan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’yle (MURGEM) ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik Destek Eğitim Merkezlerine kayıt için ön başvurular başladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi eğitim merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

MURGEM ve destek eğitim merkezleri için ön kayıt başvuruları açılırken MURGEM’e kayıt için başvuru sırasında 1 adet vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgelerinin teslim edilmesi gerekiyor.

MURGEM’e kayıtlar Kzılsaray Mahallesi’ndeki binasına yapılacak. MURGEM’in kesin kayıt sınavı ise 7 Ağustos Çarşamba saat 10.00’da gerçekleşecek.

Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri’nde yer alan ilk ve ortaöğretim yönelik Destek Eğitim Merkezlerinde de ön kayıt süreci 24 Haziran Pazartesi başlıyor. Kontenjanla sınırlı olan eğitim merkezlerine başvuruların Eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.