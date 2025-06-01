Konya Büyükşehir Belediyesi KAPSÜL Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya iş birliğiyle kurulan, savunma sanayiine mühendis gelişim programı “EnginHub” ilk mezunlarını verdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy ile birlikte KAPSÜL Teknoloji Platformu yerleşkesinde düzenlenen programa katılarak Türkiye’nin savunma sanayisi için proje geliştiren öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin proje sunumlarının ardından konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu’ya 200 yıl başkentlik yapmış Konya’da bugün müze olarak kullanılan onlarca medresenin şehirde bir eğitim kültürünün olduğunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. 5 üniversitesindeki 130 bine yakın öğrencisiyle Konya’nın bir üniversite şehri olduğunu kaydeden Başkan Altay, ülkenin birçok yerinden Konya’ya gelen gençlere en güzel imkanları sunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

“KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU ARTIK GELENLERİN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİĞİ BİR HALE BÜRÜNDÜ”

KAPSÜL Teknoloji Platformu’nun yine bir hayalle gerçeğe dönüşen Bilim Merkezi içerisinde doğduğunu anlatan Başkan Altay, “Arkadaşlarımız ilk zamanlar Bilim Merkezimizin içinde faaliyet yürüttü ama iş öyle bir hale geldi ki bağımsız bir mekan yapmak gerekiyordu. KAPSÜL Teknoloji Platformu artık gelenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bir hale büründü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından da 81 ilde bu tür yapıların oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı” diye konuştu.

Başkan Altay, ASELSAN Konya ve KAPSÜL Teknoloji Platformu’nun da yine bir hayal sonrası birleştiğini kaydederek, “Bu hayallerimizin kaynağı olan gençlerimize vizyon açmak ve onlara bir hayal oluşturmak adına önemli bir başlangıç gerçekleşti. Burada bir laboratuvar açıldı ve başvuran öğrencilerimiz arasında bağımsız bir eleme yaparak arkadaşlarımız takımlar oluşturdu. ASELSAN Konya’ya, Sayın Genel Müdürümüze, çalışma arkadaşlarına özellikle teşekkür ediyoruz. Sorumluluğu olan şirketler sadece üretmekle kalmazlar bir taraftan da ülkenin gelişmesine, gençlerimizin gelecekte daha iyi imkanlar sunmasına katkı sağlar. ASELSAN Konya, Konya’da çok önemli bir üretim gerçekleştirirken Konya’nın bu tür yapılarına da destek veriyor. EnginHub da ilk yılında bir marka olma yolunda ilerliyor. ASELSAN Konya ile çok daha güzel işler yapacağız.” diye konuştu.

Konya’ya kazandırılan Teknoloji Endüstri Bölgesi’ne bu ülkenin bayrağını taşıyan daha çok firmanın gelmesi için gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Altay, “Böylece Konya her manada öne çıkmış olacak. Geçmişten aldığı deneyimi geleceğe aktaran Konya, Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayan gençlere büyük fırsat sunan bir şehir olacak. Bunun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

ASELSAN Konya Genel Müdür Serhan Özsoy da Konya Büyükşehir Belediyesi liderliğinde başlatılan EnginHub’ın özgün ve özel bir program olduğunu belirterek, “EnginHub programının önümüzdeki dönemde ilk yıldaki tecrübelerden beslenerek, dersler çıkararak, beklentiyi daha iyi anlayarak ve bir sonraki safhayı daha iyi tasarlayacak şekilde gelişeceğini söyledi.

Program sonunda Başkan Altay ve ASELSAN Konya Genel Müdür Özsoy, EnginHub’da bir yıl boyunca eğitimlere ve faaliyetlere katılan öğrencilere sertifikalarını verdi.