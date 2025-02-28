Antalya Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu özel sofralarda yaşamak isteyenleri Antalya Lokantası’nda geleneksel tatlarla buluşturuyor. Şehrin eşsiz manzarasına karşı kurulan iftar sofralarında, Antalya’nın coğrafi işaretli lezzetleri özenle hazırlanmış menülerle sunuluyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin mutfak kültürüyle de ön plana çıkıyor. Muratpaşa Belediyesi, kentin bu değerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda yeni bir belediye işletmesi olan Antalya Lokantasını hizmete açtı. Falez sahil bandında, doğayla iç içe bir konumda yer alan bu yeni mekan, Antalya’nın coğrafi tescilli lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor.

Antalya Lokantası’nın bu yılki iftar menüsü, şehrin coğrafi işaretli tatlarını bir araya getirerek unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Alanya’nın meşhur Hülüklü Çorbası ile başlayan menü, Antalya mutfağının vazgeçilmezlerinden tahinli piyaz, Aksu köfte, dökümde kuzu et ve Toros salata ile devam ediyor. Meze tabaklarında ise hibeş, şaksuka, acuka, köz patlıcan ve haydari gibi lezzetler yer alıyor. İftarın finali ise tahinli kabak tatlısı ve irmik helvası ile yapılıyor.

TESCİLLİ LEZZET HÜLÜKLÜ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan Hülüklü Çorba, Ramazan sofralarının baş tacı olmaya aday. Bol baharatlı ve besleyici bu geleneksel çorba, kuzu eti, nohut ve özel baharat karışımıyla hazırlanıyor. Limon suyuyla dengelenen lezzeti ve doyurucu yapısıyla iftara sıcak bir başlangıç sunuyor.

Hülüklü çorba için, bir su bardağı nohutu bir gün önceden ıslatıp haşlayın. 500 gr kemikli kuzu etini suyla kaynatın, köpüklerini alın ve haşlandıktan sonra etleri didikleyin. Ayrı bir tencerede 1 kaşık tereyağında 1 su bardağı doğranmış soğanı kavurun, ardından 1 yemek kaşığı salça ve 1 kaşık un ekleyerek karıştırın. 6 bardak sıcak su, haşlanmış et ve nohutları ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyonla tatlandırın, kaynatın. Kıvam aldıktan sonra yarım limon suyu ekleyerek sıcak servis yapın.