Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ndeki (APİKAM) “Tarih Buluşmaları” bu kez kadın emeğinin farklı yönleriyle ele alınacağı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paneliyle devam edecek. 13 Mart Perşembe günü yapılacak panel, Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe’nin moderatörlüğünde, Prof. Dr. Şerife Çağın ve Dr. Öğretim Üyesi Didem Yavuz Velipaşaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü ve Tarih Vakfı iş birliğinde “Tarih Buluşmaları” adıyla yapılan söyleşi ve panel dizisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paneline sahne olacak.

13 Mart Perşembe günü saat 18.00’de APİKAM’da başlayacak panel, kadın emeğinin ekonomik, kültürel, sanatsal, düşünsel anlamda toplumsal gelişime sunduğu katkıya, kadınların bu alandaki sorunlarına ve çözüm önerilerine odaklanacak. Panel, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe moderatörlüğünde yapılacak.

Panelin konuklarından Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Prof. Dr. Şerife Çağın, “İzmir'in Öncü Kadın Yazarlarından Vedide Baha Pars” başlıklı bir konuşma yapacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Didem Yavuz Velipaşaoğlu ise “Hereke Fabrikası’nda Emek Dokusu” konu başlığıyla bir sunum yapacak.