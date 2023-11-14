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Araban Sarımsağı'nın Avrupa Birliği’nde (AB) tescili için son aşamaya gelindiğini açıklandı.ANKARA (İGFA) - Gaziantep'in önemli tarım ürünlerinden biri olan Araban Sarımsağının AB’de tescillenmesi ile yerel üreticilerin de dünyaya açılmasına olanak sağlanacak.

2023 yılında tescil edilen 6 coğrafi işaret ile AB nezdinde mevcut durumda 14 tescilli coğrafi işaret bulunduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başvuru süreçlerinin TÜRKPATENT tarafından yakından takip edildiğini ve tescil sayısının 2023 bitmeden 20'ye yükseleceğini kaydetti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre iklim koşulları nedeniyle erken yetişmesi özelliği ile bilinen Araban Sarımsağı'nın iri dişli, yüksek aromalı, ayıklanması kolay, mineral ve vitamin açısından zengin olması özellikleriyle öne çıkıyor.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'ndeki ilan aşamasının tamamlanmasıyla Araban Sarımsağı da AB nezdinde tescil edilecek.

47 COĞRAFİ ÜRÜNÜN TESCİL İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin AB'de tescilli Antakya Künefesi, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Çağlayancerit Cevizi, Edremit Zeytinyağı, Gaziantep Baklavası, Gemlik Zeytini, Giresun Tombul Fındığı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Suruç Narı, Taşköprü Sarımsağı coğrafi işaretlerinin yanı sıra 7’si ilan aşamasında olmak üzere 47 coğrafi işaretin tescil işlemleri sürüyor.