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Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Harun K.’yı hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?

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