DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin, TBMM'de Grup Toplantısı’nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 1 Mayıs’ta emekçilerin sorunlarının ideolojik tartışmalara kurban edildiğini eleştirdi, deprem vergilerinin akıbetini sorguladı.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'da yaşanan depremlerden sonra ciddi bir güven kaybı yaşandığını, dünyanın en pahalı fiyatını sunan GSM operatörlerinin hizmete gelince yerle bir olduğunu savundu.

En büyük güven kaybının iktidara karşı olduğunu iddia eden Arıkan, "Biliyorsunuz, 99 Marmara Depremi'nden sonra geçici deprem vergisi getirildi. Geçici gelen bu vergi AK Parti ile kalıcı oldu. Bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde deprem vergisi toplandı. Bu vergi nereye gitti?" sorusunu yöneltti.

Arıkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonların bugüne maliyetinin 52 milyar dolar olduğunu belirterek, bu paranın, 800 binin üzerinde sosyal konutun maliyetine eşit olduğunu, bu maliyetle 6 Şubat mağdurlarının tamamının çadırlardan, konteynırlardan kurtarılabileceğini ileri sürdü.