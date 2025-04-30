Sakarya Büyükşehir Belediyesi, örnek çevre politikası kapsamında sürdürdüğü atık toplama çalışmalarını hızla sürdürüyor. 16 ilçedeki sağlık kuruluşlarından uygun koşullarda toplanan aylık 130 ton tıbbi atık,lisanslı araçlarla Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisine getirilerekgüvenli bir şekilde bertaraf ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı ve örnek çevre politikaları kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde güçlü bir şekilde ilerleyen ‘sıfır atık’ politikasıyla şehirde özellikle kimyasal ve biyolojik atıklar konusunda büyük bir hassasiyet ön plana çıktı.

Sürdürülebilir bir gelecek için 16 ilçedeki sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar, ekipler tarafından uygun koşullarda lisanslı araçlarla her gün Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne getiriliyor. Aylık ortalama 130 ton civarında tıbbi atık, modern tekniklerle Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisinde işlemden geçirilerek güvenli bir şekilde bertaraf ediliyor.

Tıbbi atık yönetim planına uygun şekilde kaynağında ayrıştırılan atıklar, sterilizasyon tesisinde basınçlı buhara maruz bırakılarak steril hale dönüşüyor.

Sterilizasyonun ardından artıkların parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel nitelikli atık statüsüne getirilerek düzenli depolama sahasında bertarafı sağlanıyor. Tüm bu işlemlerin güvenilirliği ise kimyasal ve biyolojik indikatörlerle düzenli olarak test ediliyor.

Yürütülen bu hassas çalışmayla her ay tonlarca kimyasal ve biyolojik atığın doğaya, havaya ve yaşam alanlarına zararı tamamen önlenmiş oluyor ve ‘Sıfır Atık’ politikasıyla daha temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir şehir için en uygun şartlar oluşuyor.

“İLK 3 AYDA 415 TON ATIK BERTARAF EDİLDİ”

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehrimizde yaşam kalitesini yükseltmek ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak amacıyla sürdürdüğümüz tıbbi atık toplama işlemini uygun koşullar altında profesyonel olarak sürdürmekteyiz. 16 ilçede sağlık kuruluşlarından düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz tıbbi atık toplama işlemi sonucunda 2024 yılında 1.616 ton tıbbi atık, 2025 yılının ilk 3 aylık dönemde ise 415 ton tıbbi atık çevreye zarar vermeyecek biçimde toplanarak bertaraf edilmiştir” ifadeleri yer aldı.