Artvin Valisi Turan Ergün ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Ergün ve Çelik, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Ergün burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Programda, basın mensuplarına 2024 yılına ait eğitim, turizm, tarım, orman, köy altyapıları, DSİ, karayolları, sağlık, spor, il özel idaresi yatırımları ve sosyal yardımlar gibi birçok konuda genel bilgilendirme yapılırken, basın mensuplarının talepleri ve beklentileri de değerlendirildi.