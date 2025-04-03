Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisi ile önemli bir ihracat anlaşmasına imza attı.ANKARA (İGFA) - ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma kapsamında Pasifik bölgesindeki müşteriye ileri teknoloji savunma sistemleri tedarik edilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, deniz platformlarına yönelik radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin doğrudan satışı için toplam 52,7 milyon ABD doları tutarında sözleşmeler imzaladı.

Sözleşmelerin, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatını güçlendiren bir adım olarak değerlendirilirken, bu tür anlaşmalarla hem ekonomik, hem de stratejik açıdan Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisinin arttırılması hedefleniyor.

ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisi ile deniz platformlarına yönelik; radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin doğrudan satışı kapsamında toplam tutarı 52,7 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalandı. ????ASELSAN has signed export contracts with a… pic.twitter.com/WkLt1uz4pl— ASELSAN (@aselsan) April 3, 2025