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Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar’ın konuşma yaptığı etkinlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi yerleşkesindeki Avrupa Şubesi’nin açılışı da gerçekleştirildi.

Türk Ticaret Bankası, 2023’te İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından satın alınmasının ardından bankacılık faaliyetlerine geri döndü. 6 Mayıs 2025’te İstanbul’da lansmanı yapılan banka, “ihracatçının yeni adresi” olmayı hedefliyor. İSTANBUL (İGFA) - 112 yıllık köklü geçmişiyle Türk girişimciliğinin sembolü Türk Ticaret Bankası, 2023’te İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından satın alındıktan sonra hazırlıklarını tamamlayarak bankacılık faaliyetlerine başladı.

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