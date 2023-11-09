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Samsun'da Ticaret Merkezi Projesi, asırlık fotoğrafın bulunmasıyla proje tasarımı değişti. Eski haline birebir hazırlanacak olan proje ile ticaretin kalbi burada atacak.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Ticaret Merkezi Projesi’nin inşaatı hızla devam ederken proje hazırlık sürecinde alanın tarihi dokusunun korunması ön planda tutuldu. Arşivler taranarak mevcut alanda bulunan tarihi çarşının bir asır önce çekilmiş fotoğrafları bulundu. Fotoğraflar ışığında tarihi dokuya uygun bir proje hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Asırlık fotoğrafları bulduk, projeyi hazırladık ve bugün tarihi çarşının bulunduğu alanı yine ticaret merkezine dönüştürüyoruz” dedi.

Samsun’da ticaretin en hareketli olduğu lokasyonların başında gelen Saathane Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen büyük dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor.

Bölgedeki tarihi dokunun ön plana çıkarılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, projeyi hazırlarken de tarihi kaynakları referans aldı. Arşivler taranarak 1 asır önce çekilen fotoğraflarda yer alan çarşının bulunduğu alana mevcut tarihi dokuya uygun hazırlanan yeni Ticaret Merkezi projesinin inşası devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, 5 katlı belediye hizmet binasının yıkımının ardından yerine yaptığı Ticaret Merkezi inşaatında yüzde 20 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Tarihi ve turistik bir çarşı olacak Ticaret Merkezi Projesi’nde 2 katlı 19 mağaza, 5 restoran ve 206 araçlık otopark bulunacağı ifade edildi. Uygulanan proje ile bölgenin asırlık dokusunun, ticari kültürünün yapılan dokunuşlarla yaşatılıp gelecek kuşaklara korunarak aktarılması hedefleniyor.

‘TARİHİ DOKUYA UYGUN TİCARET MERKEZİ’

Projeyle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu alanda Büyükşehir Belediyemizin hizmet binası vardı. Tarihi fotoğraflara baktığımızda ise bu alanda çok daha önce 2 katlı bir çarşının bulunduğunu görüyoruz. Bulduğumuz fotoğraflar ışığında Saathane Meydanı’nın tarihi dönüşümü kapsamında burayı da o eski mimarisine uygun yeniden projelendirdik. Mevcut çok katlı binayı yıkarak yeni projenin inşasına başladık Asırlık fotoğrafları bulduk, projeyi hazırladık ve bugün tarihi çarşının bulunduğu alanı yine ticaret merkezine dönüştürüyoruz” dedi.

‘TİCARETİN KALBİNİN ATTIĞI YERLERDEN BİRİ’

Saathane Meydanı’nın kentte ticaretin kalbinin attığı yerlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Demir, “Saathane Meydanı projemiz kentimiz için çok önemli. Çalışmalar hızla ilerliyor. Burada büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımızın tarihi havayı soluyacakları, hem geçmişin hem günümüzün modern mimari anlayışını da yansıtan, şehrin turizmine katkı sunacak bir projeyi kentimize kazandırıyoruz. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.