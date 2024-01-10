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ASKF Başkanı Yaşar Zımba, beraberindeki spor insanlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye destek açıklamasında bulundu. Destek ve düşünceleri için Zımba ve spor yöneticilerine teşekkür eden Yüce, sporun, sporcunun yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.SAKARYA (İGFA) - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Zımba ve yönetimi sporun ve sporcunun yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye desteklerini açıkladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Zımba, Başkan Yüce’ye amatör spora destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, tam destek mesajı verdi.

Gerçekleştirilen programa ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve yönetiminin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ferruh Sezgin, Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Tezcan Demir, Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı Mahmut Güzel, Sakarya Kulüpler Birliği Başkanı Hüseyin Boz, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkan Vekili Engin Bıçak, Türkiye, Akdeniz, Avrupa ve Dünya Karate Federasyonları Hakem Kurulu üyesi Uğur Kobaş ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Başkan Ekrem Yüce destek vurgusunda bulunduğu konuşmasında, sporun sadece önemli organizasyonlarda mikrofonu eline alıp konuşmak olmadığını ve üzerine eşofman giyerek örnek olunamayacağını belirterek, “Çoğumuzun cesaret edemeyeceği birçok branşı ilk önce kendisi denedi çekinmedi, korkmadı, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını gösteren, sporu ve sporcuyu seven Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bazen ata bindi, bazen yamaç paraşütü yaptı, bazen motosiklet kullandı, bisiklete bindi, otomobil ile offroad yarışlarına katıldı.

Sağladığı maddi ve manevi destekler ile ilimiz birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonlar ilimiz spor kültürüne katkı sağlarken, Sakarya ekonomisine 100 milyonlarca lira, Sakarya turizmine, ilimizin reklamına ise maddi değeri ölçülemeyecek kadar katkı sağladı.

SPORDA BAŞARILAR DEVAM EDECEK

ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve spor insanlarına destek ve düşünceleri için teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olduk, desteklerimizle şehrimiz spor geleceğine önemli katkılar sağladık. Çok şükür geldiğimiz noktada Sakarya’mız spor şehri unvanını kazandı ve adını artık dünya sahnesine taşıdı. Bu elbette spor camiamızla yakaladığımız uyum ve iş birliğinin bir meyvesiydi. Şimdi yeni bir dönemin arefesindeyiz. Amatör sporumuzun değerli temsilcilerinin desteklerinden büyük mutluluk ve memnuniyet duydum. ASKF Başkanımız Yaşar Zımba ve spor insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.