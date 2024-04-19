Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesi Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i konuk ediyor. Büyükelçi’nin ilk adresleri OSB Başkanlığı ve fabrikalar oldu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Ziyarete ilişkin açıklama yapan ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, “Sayın büyükelçimize, Kayseri’ye geldikleri için teşekkür ederiz. Kayseri’de bir takım ziyaretlerde bulunuyoruz. Öncelikle şehrimizin dinamiği olan sanayicilerimize konuk olduk. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yalçın Bey ile iş dünyası ve ikili ilişkiler üzerine güzel bir sohbet ettik. ASKON üyesi firmalarımızdan Alfapen ve Pınarsan’a giderek fabrikaları gezdik. Kayseri ekonomisi hakkında büyükelçimize bilgiler aktardık. Verimli bir süreç geçiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Alfapen Yönetim Kurulu Başkanı ve ASKON Kayseri Başkan Vekili Vehbi Dilbaz ise, “Büyükelçimize teşekkür ederiz. Kayserimiz adına güzel bir program oluyor. Alfapen olarak Türkiye'nin lider PVC üreticisi ve geniş bayi ağımız, her sektöre uygun modellerimiz ile sektöründe öncü ve ilklerin markası olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün büyükelçimiz de firmamızı gezerek tebriklerini ilettiler. Kendilerine bir kere daha teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.