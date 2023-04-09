Bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında yılın ilk tutulmalarının yaşanacağını belirten Holistik Astrolog Duygu Demir,pandemiden bu yana devam eden enerjinin bittiğinin ve ülke üzerindeki kara bulutların dağıldığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında yılın ilk tutulmalarını yaşanacağını dikkati çeken astrolog Duygu Demir, MAG Nisan sayısına özel yaptığı açıklamada, 20 Nisan tarihinde Koç burcunda, Koç- Terazi ekseninin ilk tutulması olarak, bir Güneş tutulması meydana geleceğine dikkati çekti. "21 Nisan'da Merkür retrosu başlıyor ve retronun ortasında 5 Mayıs’ta Akrep – Boğa hattında, Akrep’teki son tutulmayı yaşayacağız" diyen Demir, "Geçtiğimiz iki yılı, yarım kalanlarıyla son bir kez yüzleşerek kapatacağız. Bu ikisinin bir arada yaşandığı geçiş dönemlerinde büyük değişimler ve sürprizler yaşamışız genelde. Dünya çapında baktığımızda ise aşağıdaki temalarda keskin olaylar yaşama ihtimalimiz yüksek" diyerek yeni gelişmeleri şöyle sıraladı:

• Yangınlar, aktif volkanlar, enerji, kuraklık, güneş patlamaları

• İtfaiyeciler, maden ocakları, demir çelik işleri

• Siyaset mağdurları, sansasyonlar

• Rütbesiz askerler, bir ülkenin savaş kapasitesi ve saldırganlığı, askerî mühimmat

• Saldırılar, saldırma, fethetme isteği, er ve erbaşlar

• Patlayıcılar, patlamalar, cam işleme ve cam sanayi

• Rekabete ve mücadeleye dayalı sporlar, sporcular

• El aletleri, iş makineleri

• Liderler, öncüler, kahramanlık yapanlar, kahramanlar

• Arabalar, araçlar, otomotiv sektörü, motorlu tüm taşıtlar, hız, ralli

• Ameliyatlar, operasyonlar, cerrahlar, beyin cerrahları

• Girişimcilik, bireysel girişimler, seri girişim yapan kişiler

Söz konusu tutulmanın enerjisinin Haziran ve Temmuz aylarında güçlü şekilde hissedilmeye devam edeceğini belirten Demir, "Çünkü sırasıyla önce Plüton, sonra ay düğümleri tutulma derecesine gelecek. 17 Temmuz’da Yengeç burcundaki yeni ay, önemli gelişmelere işaret ediyor" dedi.