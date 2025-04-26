İzmir'in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği Korosu, 30 Nisan Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) “Şarkılarla Dünya” konseri verecek. Konserlerden elde ettikleri bağış gelirleriyle çok sayıda öğrenciye burs desteği veren koro, ezgilerini bu kez tıp fakültesi öğrencileri için seslendirecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM, İzmir'in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği Korosu’nun “Şarkılarla Dünya” konserine ev sahipliği yapacak. 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak konserin bağış geliri ile tıp fakültesi öğrencilerine burs sağlanacak. Yılmaz Özfırat şefliğinde verilecek konserin eğitmeni ise Ezgi Dilan Balcı olacak.

Yüzlerce öğrenciye can suyu oldu Derneğin Antakya Medeniyetler Korosu ile başlayan iş birliği ve çalışmaları sonucu düzenlediği konserler, yüzlerce öğrenciye can suyu oldu. 2022 yılında AASSM’de düzenlenen "İzmir’in Sesleri" konseri ile Kurşun Kalem Eğitim Vakfı’nın 20 bursiyerine 2 yıl süre ile burs sağlandı. 2023 yılında yine AASSM’de gerçekleştirilen "Sesinizi Duyuyoruz" konseri ile depremden etkilenen ve derneğin sanat ortağı Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’ne maddi destek sağlandı. Bu konserler ile ayrıca, üniversitede okuyan depremzede öğrencilere maddi destek ve birçok depremzedeye kira desteği verildi. 2024 yılında AASSM ve Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde düzenlenen "İki Yaka, Livaneli Şarkıları" konserlerinden elde edilen bağışlar ile de İzmir’de eğitim gören depremzede 31 üniversite öğrencisine burs imkânı sunuldu.