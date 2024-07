Amerika Birleşik Devletleri’nin New York ve New Jersey bölgelerinde hizmet veren Pir Sultan Abdal Derneği, Muharrem ayının son gününde geleneksel aşure dağıtımını gerçekleştirdi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Her yıl ABD'de düzenlenen etkinlik, Pir Sultan Abdal Derneği'nin 11 yıllık faaliyetleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Etkinlik, dualar ve manevi atmosfer eşliğinde başlayan programa, dernek üyeleri ve bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pir Sultan Abdal Derneği'nin eş başkanı Deniz Özgülbaş, pandemi dönemi nedeniyle bu yıl biraz aksama yaşadıklarını ancak her yıl Muharrem ayının sonunda aşureleri buradaki canlarla paylaşmak için aralıksız devam ettiklerini söyledi. Özgülbaş, derneğin pandemi döneminde bile toplumsal dayanışmayı sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Derneğin yalnızca aşure dağıtımıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda piknikler ve kurslar gibi çeşitli sosyal faaliyetler düzenlediğini belirten eş başkan Özgülbaş, bu tür etkinliklerle hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de toplumsal bağları güçlendirdiklerini söyledi. Özgülbaş, derneğin Amerika’daki Türk topluluğuna sunduğu bu hizmetlerin uzun yıllar devam etmesini temenni etti.