Gürsu Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kurulan kurban yakalama timi bayram boyunca ilçe halkına hizmet verecek. 15 mahallesi bulunan Gürsu’da toplamda 18 noktada kurban kesim alanı olarak hizmet verecek.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi’nin Kurban Bayramı boyunca, kurban kesecek vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için kurban timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ekip, gerekli eğitimleri aldıktan sonra vatandaşların kurbanlarının kaçması gibi olumsuz durumlarda aldıkları ihbarlara göre hizmet verecek. Gürsu’da bayram süresince kurbanlıklarla ilgili yaşanacak sorunlar konusunda vatandaşa da uzman veterinerler destek verecek.

İlçede Gürsu Kaymakamlığı ve Gürsu Belediyesi’nin ortak kararı ile ortak 18 nokta belirlendi. 15 mahallesi bulunan Gürsu’da köyler dahil 18 noktada kurban kesimi yapılacak.

Gürsu’da bayram boyunca zabıta ekipleri de teyakkuzda olacak.