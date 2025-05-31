ABB, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ve Lokman Hekim Hastanesi iş birliğiyle “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” kapsamında Kızılay Metro İstasyonu’nda ücretsiz olarak solunum fonksiyon testi ve sigarayı bırakmak için danışmanlık hizmeti verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” etkinlikleri kapsamında, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Lokman Hekim Hastanesi iş birliğiyle sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve toplum sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz sağlık hizmetleri sundu.

Kızılay Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, tütün kullanımının sağlığa olan olumsuz etkilerini vurgulamak amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken nikotin bağımlılığı düzeyini belirlemek için solunum fonksiyon testi de yapıldı.

5 MERKEZDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşları ABB tarafından hizmete açılan bağımlılıkla mücadele merkezlerine davet ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, 5 farklı bölgemizde bağımlılık merkezimiz bulunmakta. Bu bağımlılık merkezlerinde madde ve davranışsal bağımlılık üzerine özel ve önleyici eğitimler veriyoruz. Ayrıca Lokman Hekim Hastanesi iş birliğiyle bu bağımlılık merkezlerinde sigara ve tütün bağımlılığına karşı uzman ekiplerimizle birlikte seanslar düzenliyoruz” dedi.

Altındağ, Dikmen, Kuşcağız, Mamak ve Elvankent olmak üzere toplam 5 farklı noktada kurulan Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezi’nde; madde, alkol, sigara ve kumar bağımlılığına yönelik bağımlı bireylerin rehabilitasyonu konusunda destek veriliyor.

BAŞVUR, BAĞIMLILIKTAN KURTUL

ABB, Lokman Hekim Üniversitesi iş birliğiyle sigara bırakma seansları da düzenliyor. Alanında uzman doktor ve psikologlar tarafından gerçekleştirilen seanslarda, danışanlarla görüşmeler birebir gerçekleştiriliyor.

ABB tarafından kurulan merkezlerden yararlanarak seanslara katılmak isteyen vatandaşlar, “https://bagimlilik.ankara.bel.tr/” adresi üzerinden başvuru formunu doldurup, katılım sağlayabiliyor.