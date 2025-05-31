Bornova Belediyesi’nin bu yıl “Halay” temasıyla düzenlediği 4. Halk Dansları Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. 29 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen festivalin ikinci gününde kortej geçişi, Bornova sokaklarını renkli görüntülere sahne oldu.İZMİR (İGFA) - Büyükpark’tan başlayan ve derneklerin kültürel tanıtım stantlarının yer aldığı kortej yürüyüşü, bando eşliğinde Küçükpark Meydanı’na kadar sürdü. Yöresel kostümleri ile dikkat çeken ekipler, burada minik gösteriler sunarak meydanı dolduran vatandaşları dansa davet etti. Hem görsel hem kültürel bir şölen sunan kortej, halkın büyük beğenisini kazandı.

Ayfer Feray’da kültür şöleni

Kortejin ardından ekipler Suvari Caddesi üzerinden yürüyerek Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’na ulaştı. Etraftaki evlerden ve mekanlardan vatandaşlar da alkışlarla ve müzikle bu coşkuya ortak oldu. Açıkhava tiyatrosunda Anadolu’nun dört bir yanına ait halk oyunları sahnelendi. Tüm koltuklar dolarken izleyiciler, dansçıların enerjisine alkışlarıyla eşlik etti. Festival alanı gece boyunca davul zurna sesleriyle yankılandı.

Festivalin üçüncü günü olan Cumartesi akşamı, halk dansları gösterileri bu kez Çamdibi Atatürk Parkı’na taşınacak. Pazar günü ise Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek görkemli gala gecesiyle festival final yapacak. Gala gecesinde, konuk ekip olarak sahne alacak Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da izleyicilerle buluşacak.

Dünyanın ritimleri Bornova’da buluştu

Bornova halkının yoğun ilgi gösterdiği festival, uluslararası katılımcılarıyla dikkat çekiyor. Gürcistan, Rusya, Polonya ve Bulgaristan’dan gelen ekiplerin yanı sıra İzmir ve Bornova’dan halk oyunları dernekleri sahne alıyor. Toplamda 30 ekip ve 9 farklı yöreden halk oyununu sergileyen 758 dansçı, Bornova’nın dört bir yanını ritim, kültür ve dansla buluşturuyor.