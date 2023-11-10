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Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümünde hazırladığı Atatürk posterli uçurtmasını Mardin semalarında uçurdu.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / MARDİN (İGFA) - 30 ülkedeki 39 festivale katılarak birçok madalya kazanan Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan (32), hazırladığı Atatürk posterli uçurtmasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü olan 10 Kasım’da, 7 bin yıllık tarihi olan Mardin’in semalarında uçurdu.

Atatürk’e olan hayranlığı nedeniyle böyle bir uçurtma yaptığını belirten Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, “10 Kasım Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümünde Sabancı Vakfı için Atatürk anısına yaptığım uçurtmayı uçurdum. 9 metrekare boyutundadır. Uçurtmada kesinlikle boyama yok. Her bir parçayı ayrı ayrı diktim. Bence çok güzel oldu. Mardin semalarına yakıştı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bugün Mardin semalarında uçurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kesinlikle unutmuyoruz. O gönlümüzde ve kalbimizdedir” dedi.

Gökyüzünde süzülen Atatürk uçurtmasını gören yerli ve yabancı turistler 9 metrekarelik uçurtmaya hayran kaldı.

Mardinli Zahit Mungan (32), çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan ve 26 yıldır sürdürdüğü uçurtma tutkusuyla son 19 yılda yurt dışında 30 ülkeyi gezerek Türkiye adına katıldığı 39 festivalde birçok madalya kazandı.