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İzmit Belediyesi 10 Kasım’da Atatürk’ün en sevdiği yemekleri ikram edecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında camilerde vatandaşlara Atatürk’ün en sevdiği yemekler ikram edilecek

İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümü nedeniyle camilerde kuru fasulye ve pilav ikramında bulunacak.

Atatürk’ün en sevdiği yemek olan etsiz kuru fasulye ve pilav ikramı Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Kuruçeşme Merkez Cami, Fevziye Camii, Alikahya Hayırseverler Camii, Belsa Plaza A Blok Önü ve Yeni Cuma Camii’nde Cuma Namazı sonrasında gerçekleştirilecek. İkram sonrası camilerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete göçen tüm şehitlere dua edilecek.