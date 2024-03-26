“Önce Kadın, Önce Aile” temasıyla, 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerini açıklayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu kadınların ürettiği ve kazandığı “Atölye Melikgazi” projesini hayata geçirmeyi amaçlıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Atölye Melikgazi projesi, üreten kadınları bir araya getirerek onlara atölye ve istihdam olanakları sunacaklarını vurgulayan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Yeni dönemde “Önce Kadın, Önce Aile” temamız ile projelerimize başlamayı planlıyoruz. İnşallah bu yeni dönemde ilçemizde kadınlarımıza yönelik birçok çalışmamız olacak. Toplumda kadınlarımızın el becerileri, yetenekleri ve üretkenlikleri takdire şayan. Kadın girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine ve ekonomik özgürlüklerini artırmalarına destek olmayı amaçlamaktayız. Çünkü Atölye Melikgazi projemizle kadınlarımız evden de çalışacak, üretim yapacak. Atölye Melikgazi ile kadınların el ürünlerini üretip sattığı bir mekânı da Kayseri’mize kazandıracağız. Yapılan ürün başına kendilerine ödeme yapılacak. Böylece hem aile bütçelerine destek olmalarına yardımcı olacağız hem de kadın istihdamına katkı sağlamış olacağız. Tüm sosyal tesislerimizde kadınlara, açacağımız atölyelerimizde ve ayrı binalarda eğitimler vereceğiz. Belediye olarak biz onların üretecekleri ürünlerin malzemesini vereceğiz. Bu projemiz ile kadınlarımızın ürettiği ürünler birçok insana ulaşacak. Her işte olduğu gibi kadın eli değince girişimcilik de renklenip güzelleşiyor. Melikgazi Belediyesi olarak, kadınlarımızın her zaman yanında olacağız, taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Atölye Melikgazi projemiz tüm kadınlarımız için hayırlı olsun.”