Ekonomi Uzmanı Aysun Karaytuğ, Avrupa'da savunma harcamalarının artmasının siber güvenlik yatırımlarını önemli hale getirdiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomi Uzmanı Aysun Karaytuğ, 2022 sonrası Avrupa genelinde askerî bütçelerdeki artışın, Soğuk Savaş sonrası kesintilerden keskin bir sapma olduğunu belirtti.

Gigant Swiss Consulting AG’nin EMEA Ülkeleri Direktörü ve Ekonomi Uzmanı Aysun Karaytuğ, Jeopolitik gerilimler ve Ukrayna ihtilafı gibi faktörler nedeniyle Almanya ve Polonya gibi ülkeler savunma bütçelerini artırdığından bahseden Karaytuğ, ayrıca bu artışın; Rheinmetall ve BAE Systems gibi savunma firmalarına büyük yarar sağladığına ve Rheinmetall’ın siparişlerinde yüzde 44’lük bir artış bildirdiğine değindi.

MAG Business’a özel röportaj veren Karaytuğ, "Güvenlik ortamlarının hızla değiştiği dünyada savunma harcamaları artık sadece hükümet önceliği değil, aynı zamanda yatırımcılar için büyük bir fırsat" yorumunda bulkundu.

Siber savunmanın ulusal güvenlik stratejilerinde kritik bir bileşen haline geldiğini belirten Karaytuğ, devlet destekli siber tehditlerin artmasıyla güçlü siber güvenlik çözümlerine olan talebin arttığını ifade ederek, bu sektörün önümüzdeki 10 yılda yüzde 13 yıllık büyüme oranı beklendiğini kaydetti. Savunma hisselerinin jeopolitik belirsizliklere karşı stratejik bir korunma aracı olarak önem taşıdığını belirten Karaytuğ, savunma harcamalarındaki artış ve siber güvenliğin kritik rolü nedeniyle bu hisselerin yatırımcılar için cazip olduğunu sözlerine ekledi.