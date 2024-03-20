Otogar açılışı için düzenlenen konseri çoğu genç 30 bin Aydınlı izledi. Açılışta Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız İle Evrim Karakoz ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan eşlik etti.

Gençlere her zaman büyük önem verdiklerinin altını çizen Çerçioğlu, gençleri desteklemeye ve Aydın'ı onlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini vurguladı. Çerçioğlu, "Söz vermiştik, güzel Sökemize yeni bir otogar kazandırdık. Her ilçemize olduğu gibi Söke'ye de yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, Yıldız, Karakoz ve Arıkan, 30 bin Aydınlı ile birlikte "İzmir Marşı"nı söylerken Çerçioğlu, "Bugün burada sizlere hitap edebiliyorsam bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Kendisine minnettarız. Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan" şeklinde konuştu.