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Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılanların sayısı 3'e yükseldi. Selde kaybolduğu belirtilen 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.AYDIN (İGFA) - Aydın'da dün gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Tarım alanları, yollar sular altında kalırken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İzmir'den de bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AFAD Başkanı Okay Memiş ile birlikte sağanak yağışın neden olduğu sel bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Canbolat, Bağarası/Güzelyaka Köyü'nde yoğun sağanak yağış nedeniyle sele kapılarak yaralanan,Jandarma helikopter ile hastaneye nakledilen vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Canbolat, yaşanan afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre ise aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığ ve 68 ev su baskınından etkilendiği öğrenildi.

Ekipler, bölgede müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.