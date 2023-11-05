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Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış dolayısıyla sele kapılan 2 kişi öldü. Kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatılırken Vali Yakup Canbolat bölgede incelemelerde bulundu.AYDIN (İGFA9 - Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

https://twitter.com/AydinValiligi/status/1721045439959482372

Alınan bilgiye göre Söke'ye bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirtilirken, kayıp vatandaşların aranmasına yönelik İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.