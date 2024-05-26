Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikinci kez Belediye Başkanı seçilen Mesut Ergin, sorumluluk alanındaki köylere ilişkin ziyaretlerini sürdürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık'ta belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleriyle birlikte, ilçeye bağlı köyleri bir program kapsamında ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşlar tarafından sıcak ilgiyle karşılandı.

Köyün ileri gelenlerinin konuk ettiği Başkan Ergin, bugüne kadar çözülen ve çözülmesi gereken sorunları birlikte masaya yatırıp değerlendirdiler.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Ergin, ardından, acil çözüme kavuşturulması gereken köy sokaklarını muhtar, vatandaş ve teknik ekibiyle birlikte gezerek tespitlerde bulundu.

Başkan Ergin, ziyaretlerde teknik ekibin belirlediği sorunları iş programına aldıklarını belirterek, "Çözüme kavuşturulması için olanaklarımızı seferber ediyoruz. Sorunların tekrarlanmaması için köklü çözümler getiriyoruz. Köy ziyaretlerimizi düzenli bir program halinde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Mahalle muhtarımızın taleplerini dikkate alıyoruz ve yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Köylerimizdeki vatandaşlarımızla, büyük değerli bir aileyiz. Onların huzuru ve mutluluğu için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz. Ayvalık’ın kendisi güzel, köyleri güzel, insanı ise bir başka güzel. CHPİlçe Yönetimi, Meclis Üyelerimiz ve birim amirlerimiz ile birlikte Kırcalar Köyü Muhtarı Ali Tülüoğlu ve köy sakinlerimizi ziyaret ettik. Yaptıklarımızı yapacaklarımızı konuştuk, taleplerini dinledik. Misafirperverlikleri ve güzel sohbetleri için teşekkür ederim" diye konuştu.