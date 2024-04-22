Ayvalık Belediye Tiyatrosu, seyirciyi büyüleyen yeni oyunu "Konusuz Mutsuzluk" ile sahnede büyük bir başarıya imza attı.20 Nisan 2024 günü prömiyeri gerçekleştirilen oyun seyircileri derin bir duygusal yolculuğa çıkardı.BALIKESİ (İGFA) - "Konusuz Mutsuzluk", Can Ceylan tarafından yazılan ve yönetilen, Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun 5. yetişkin oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyun, seyircilere duygusal derinliklerde dolanırken aynı zamanda unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Sahne tasarımından ışıklandırmaya kadar her ayrıntısıyla titizlikle hazırlanan oyunda, sahnedeki her saniye seyirciyi etkileyici bir hikayenin içine çekerken, oyuncuların performansı da büyük takdir topladı.

"Konusuz Mutsuzluk", Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun şimdiye kadar sahnelediği oyunlardan tarz olarak belirgin bir farklılık sunuyor. Derin duygusal katmanları ve çarpıcı hikayesiyle diğer yapımlardan ayrılıyor.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'ndan Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak konuyla ilgili şunları dile getirdi: "Konusuz Mutsuzluk, tiyatro sanatının gücünü ve etkisini en iyi şekilde yansıtan bir yapıt oldu. Seyircilerimizi duygusal olarak derinlemesine etkilediğine inanıyoruz ve bu oyunun bizim için özel bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz, uzun soluklu olmasını tahmin ve temenni ediyorum...Çünkü farklı! "Konusuz Mutsuzluk", duygu dolu performansı ve etkileyici hikayesiyle seyircileri etkilemeye devam edecek.

Ayni zamanda Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü olan Erkan Cılak , "şu sıralar dışardan gelen oyunlarla yoğun bir Nejat Uygur Sahnesi trafiği yaşanıyor, Köy Enstituleri Kültür ve Fikir günleri de vardı 3 gün dolu dolu yaşandı, ama etkinlik bı de bitmiyor, Belediye Başkanımız Mesut Ergin'in 23 Nisan Çocuk Bayramına özel sürprizleri var, resmi törenden sonra çocuklari 12.00 de meydana, 13.00 de salona bekliyoruz" dedi.