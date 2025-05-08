Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kadınlar Korosu baharı Türk Sanat Müziğinin en güzel eserleriyle karşıladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kadınlar Korosu baharı şarkılarla karşıladı. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziğin en seçkin eserlerini büyük bir başarı ile seslendirdi. Eserlere vatandaşların da eşlik etmesi renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

VATANDAŞLARDAN KONSERE İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kadınlar Korosu muhteşem bir konsere imza attı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri çok sayıda musiki sever izledi. Şef Ayşen Cengiz’in yönetimindeki konserde kürdili hicazkar, rast ve hicaz makamında toplam 21 esere yer verildi. Konser ünlü bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın “Mavi Gök Mavi Deniz Hep Sevginle Gezeriz” adlı bestesi ile başladı. Eserin ardından solo performanslara geçildi. Bu bölümde Şule Pacci, Hale Tüysüz, Suna Bayar, Deniz Onat-Burçin Onat ve Aysun Aydınlı kürdili hicazkar makamındaki eserleri başarı ile icra etti.

İKİNCİ BÖLÜMDE RAST MAKAMINDA ESERLER

Konserin ikinci bölümünde ise rast makamında eserlere yer verildi. Koro bu bölümde Necdet Tokatlıoğlu’nun çok sevilen “Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular” şarkısı ile “Sıra Sıra Siniler” ve “Açılan Bir Gül”adlı iki türküyü seslendirdi. Koro üyelerinden Çiğdem Türksönmez ise beste ve güftesi Necip Mirkelamoğlu’na ait, “Gül ağacı değilem, her gelene eğilmem” adlı eser ile solo performans sergiledi.

“SENEDE BİR GÜN ŞARKISI” HEP BİRLİKTE OKUNDU

Son bölümde Hicaz Makamında eserlere yer veren koro beste ve güftesi Zeki Müren’e ait olan “Senede Bir Gün” adlı sevilen şarkıyı konukların katılımı ile okudu. Bu bölümde; Esra Hanağası, Elmas İpek, Beyhan Öksüz ve Sevda Kerpeli de seslendirdikleri şarkılarla bahar konserine anlam kattı. Konserin sonunda koro hareketli eserden oluşan bir potpori sundu. Konukların şarkılara alkışlarıyla eşlik etmesi renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

ŞEF AYŞEN CENGİZ’DEN TEŞEKKÜR

Konserin sonundaBüyükşehir Belediye Konservatuvarı Kadınlar Korosu Şefi Ayşen Cengiz’e teşekkür çiçeği takdim edildi. Başarılı koro şefi ise, kendilerine her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve konserlerinde yanlarında olan Kocaelili musiki severlere teşekkür etti.

