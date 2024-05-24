Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Milli judocular Kayra Özdemir, Hilal Öztürk ve İbrahim Tataroğlu’nu yayımladığı mesajla tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen, kadınlarda Kayra Özdemir ve Hilal Öztürk, erkeklerde ise İbrahim Tataroğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

‘’Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Türkiye'ye tarihteki ilk gümüş madalyayı getiren Kayra Özdemir’i, bronz madalya elde eden Hilal Öztürk’ü ve erkekler +100 kiloda yarışan İbrahim Tataroğlu’nu tebrik ediyorum. Topladıkları puanlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na vize almaya hak kazanan milli judocularımızın başarılarının devamını diliyorum.’’