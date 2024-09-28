Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Bilecik Ziyaretleri kapsamında Pazaryeri İlçesini unutmadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te ve Bozüyük ilçesinde bir takım ziyaretler gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Pazaryeri ilçesinde kurulan Geleneksel Pazaryeri Panayırında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan’ı ilçede Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Abdürrahim Dusak, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis Üyesi Mayir Küçük, Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat, partililer ve vatandaşlar karşılarken, Panayır alanını gezen Bakan Işıkhan önce Günyurdu Köyü Yörük çadırını sonrasında da Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülüne layık görülen çömlek ustası Salim Yaşar’ın kendi çömleğini kendin yap, çömlek standını ziyaret etti.

Çömlek ustası Salim Yaşar ile birlikte çömlek yapan Bakan Işıkhan daha sonra Panayır alanında esnafı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın Pazaryeri İlçesi ziyaretine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir eşlik etti.