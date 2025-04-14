Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çok sayıda can kaybının ve ağır yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa etti. Evler, 7/24 mesai esasıyla 1 yıl içinde tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş’ta büyük yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 yeni konut ve iş yeri inşa etti.

Zemin sağlamlaştırma için 3 bin 870 kazık kullanılan bölgede, yatay mimariyle zemin+5 katı geçmeyen 32 blok tamamlandı.

“Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu.”Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık.Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız.Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için.????Kahramanmaraş pic.twitter.com/p63nb8rGUw— Murat KURUM (@murat_kurum) April 14, 2025

24 saat mesai esasıyla 1 yılda bitirilen projede 678 konut ve 97 iş yeri yer alıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Selma Zencir’in “Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu” sözlerini sosyal medya hesabında alıntılayarak, “Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz milletimiz için” ifadelerini kullandı.

Anahtar teslimleri başlayan konutlar, depremzedelere teslim edilmeye başlandı.