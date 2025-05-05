Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç takla attı, 1 kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, İstanbul-Antalya D-650 karayolunun Pazaryeri ilçe kavşağında meydana geldi.

Bozüyük istikametinden Bilecik yönüne seyir halinde olan A. Y. idaresindeki 26 AEN 341 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen O. U. yönetimindeki 10 BS 110 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ahmet Y.’nin kullandığı otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada, takla atan araçta yolcu olarak bulunan F.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık durumu iyi olduğu belirlenerek Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.