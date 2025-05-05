Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, 2025 TEKNOFEST KKTC’deki 6 farklı kategoriden 2 ödül alarak yine Konya’nın gururu oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, 2025 TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) yarışmalarda 6 farklı kategoriden 2 ödülle döndü.

Kapsül Teknoloji Platformu, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, yenilikçi projeleri desteklemek ve yerli-milli üretime katkı sağlamak amacıyla TEKNOFEST KKTC’de 6 farklı kategoride takımlarıyla yer aldı. Bu destekler sayesinde Kapsül bünyesinden 10 takım ve 41 katılımcı, finallere kaldı.

KAPSÜL'ün desteğiyle finale çıkan takımlardan KTP Kılıçarslan Akıncıları, 2025 TEKNOFEST KKTC büyük bir başarıya imza attı. Uçan Araba Simülasyonu kategorisinde yarışan takım, “En İyi Algoritma Ödülü”nün yanı sıra ikincilik ödülünü de kazanarak Konya’ya büyük gurur yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TEKNOFEST’te dereceye giren gençleri tebrik ederek, katılan tüm Kapsül takımlarına teşekkür etti. Başkan Altay, gençlerin her zaman yanında olduklarını ve başarılı olmaları için her türlü imkanı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

KTP Kılıçarslan Akıncıları’nın kazandığı bu çifte ödül ile Kapsül Teknoloji Platformu, TEKNOFEST KKTC’deki 6 farklı kategoriden toplamda 2 ödülle dönmüş oldu.