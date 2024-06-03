Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayı enflasyonuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, geçiş döneminin tamamlandığını, dezenflasyon sürecine girildiğini belirterek, enflasyonda kalıcı düşüşün Haziran'da başlayacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin açıklanması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En kötüsü geride kaldı" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız"

https://twitter.com/memetsimsek/status/1797527672806858919